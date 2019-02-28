«Балканский рубеж». Трейлер №3

Новости кино
Судя по всему, в сиквеле будут новые герои.
Новости кино
Срок обучения составит три года.
Ролики фильмов
Новости кино
Премьера состоится на канале НТВ.
Рецензии на фильмы
Михаил Идов снял фильм про неудивительного мистера Аркадьева
Ролики фильмов
Комиссар Бодягин, вернувшись спустя шесть лет в родную станицу, узнал о том, что его родной отец ― враг советской власти.
Ролики фильмов
История о бурно развивающемся романе между девушкой-отличницей и плохим парнем.
Новости кино
Смотр впервые пройдет в трех российских городах.
Ролики фильмов
Лайфстайл
27-летняя актриса обвинила режиссера в изнасиловании
Интервью
Сценарист «Лондонграда» и «Оптимистов» шутит, пока можно, и рассказывает про свой режиссерский дебют
Спутник телезрителя
27 февраля, 22:00, Супер
обсуждение >>