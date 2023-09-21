«Клетка ищет птицу». Трейлер с русскими субтитрами

Новости кино
Главные роли в фильме сыграли Александр Метелкин и Ксения Трейстер
Лайфстайл
Никаких компромиссов
Главная тема
Писатель отказался работать с отечественными издательствами, но о нем выходит документальный фильм
Лайфстайл
Пара приняла решение после критики их писем в защиту Дэнни Мастерсона, осужденного за два изнасилования
Интервью
Режиссер — о съемках дебютного полного метра, работе с друзьями-актерами и погружении в тоталитарные женские секты
Спутник телезрителя
В ночь с 18 на 19 сентября, 02:40, Кино ТВ
Главная тема
От поколенческих драм до комедий про коррупцию
Рецензии на фильмы
Саша Бортич в полнометражном режиссерском дебюте Ольги Дибцевой
обсуждение >>