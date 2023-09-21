«Оборотень»

Новости кино
Детективный проект выйдет на ТВЦ
Интервью
Исполнительница одной из главных ролей в сериале «Лада Голд» – о своей героине, типажах российского кино и пути из сибирского театра в столичную киноиндустрию
Новости кино
В прокате с 21 сентября
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От поколенческих драм до комедий про коррупцию
Спутник телезрителя
19 сентября, 20:00, РЕН ТВ
Новости кино
Компанию ей составит Дмитрий Белоцерковский
Лайфстайл
Фильм «Дворец» с участием актёра выходит на экраны в ноябре
Интервью
Популярный актер – о новых «Папиных дочках», звездной роли Аллигатора и потенциале истории об отце-одиночке
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