«Рецепт любви». Трейлер с английскими субтитрами

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«Над отношениями работать не надо»: Александр Петров о поисках личного счастья

В российских кинотеатрах скрыли сцену поцелуя в щёку Кенов в фильме «Барби»

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Эштон Катчер и Мила Кунис покинули организацию по борьбе с сексуализированным насилием над детьми

Пара приняла решение после критики их писем в защиту Дэнни Мастерсона, осужденного за два изнасилования