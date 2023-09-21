«Рецепт любви». Трейлер с английскими субтитрами

Лайфстайл
Никаких компромиссов
Лайфстайл
Изображение на экране становится размытым
Лайфстайл
Пара приняла решение после критики их писем в защиту Дэнни Мастерсона, осужденного за два изнасилования
Интервью
Режиссер — о съемках дебютного полного метра, работе с друзьями-актерами и погружении в тоталитарные женские секты
Спутник телезрителя
19 сентября, 20:00, РЕН ТВ
Интервью
Популярный актер – о новых «Папиных дочках», звездной роли Аллигатора и потенциале истории об отце-одиночке
Новости кино
В прокате с 21 сентября
Новости кино
Филипп Бледный вновь в одиночку займется воспитанием четырех дочерей
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