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Интервью

Анна Богомолова: «Даже фифочек можно сыграть по-разному»

Исполнительница одной из главных ролей в сериале «Лада Голд» – о своей героине, типажах российского кино и пути из сибирского театра в столичную киноиндустрию