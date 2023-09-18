«Идеальное заблуждение». ТВ-ролик

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Спутник телезрителя «Пассажиры»: Крис Пратт и Дженнифер Лоуренс проснулись посреди космоса 17 сентября, 15:25, РЕН ТВ

Обзор сериалов Пятеро по лавкам: «Папины дочки» – ситком о семье из эпохи «сытых нулевых» Вспоминаем об эпохальном российском сериале, у которого вот-вот появится продолжение

Интервью Александр Олешко: «Нужно отдавать себе отчет, что быть родителем наполовину невозможно. Так же, как и артистом» Популярный актер – о новых «Папиных дочках», звездной роли Аллигатора и потенциале истории об отце-одиночке

Интервью Анастасия Талызина: «На середине съемочного процесса организм перестал понимать, что происходит» Актриса — о ночных сменах и трюках в «Кентавре», работе над исторической драмой «Воздух» и юморе как неотъемлемой части съемочного процесса

Новости кино Умер заслуженный артист России Вячеслав Гришечкин Ему был 61 год