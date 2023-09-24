«Берлин». Анонс №2 с английскими субтитрами

Спутник телезрителя
В ночь с 23 на 24 сентября, 01:50, Пятница!
Новости кино
Режиссерское кресло вновь займет Дмитрий Дьяченко
Новости кино
В Санкт-Петербурге начались съемки четвертого сезона известного детектива
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А также об увольнении из Школы Современной Пьесы
Интервью
Режиссер — о съемках дебютного полного метра, работе с друзьями-актерами и погружении в тоталитарные женские секты
Новости кино
Появился официальный прокатный трейлер фильма
Рецензии на фильмы
Последняя часть франшизы для Сильвестра Сталлоне
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