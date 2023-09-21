«Рик и Морти». 7 сезон. Заставка на английском языке

Новости кино
Главные роли в фильме сыграли Александр Метелкин и Ксения Трейстер
Лайфстайл
Фильм «Дворец» с участием актёра выходит на экраны в ноябре
Спутник телезрителя
20 сентября, 20:00, РЕН ТВ
Интервью
Популярный актер – о новых «Папиных дочках», звездной роли Аллигатора и потенциале истории об отце-одиночке
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Филипп Бледный вновь в одиночку займется воспитанием четырех дочерей
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В прокате с 21 сентября
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