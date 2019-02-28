«После». Трейлер №2

ревью

История о бурно развивающемся романе между девушкой-отличницей и плохим парнем.

Фильмы с Киллианом Мерфи и Эндрю Скоттом покажут на фестивале ирландского кино

Смотр пройдет с 14 по 25 мая.

Интервью

Михаил Идов: «И «Оптимисты», и «Юморист» – безапелляционно антисоветские произведения»

Сценарист «Лондонграда» и «Оптимистов» шутит, пока можно, и рассказывает про свой режиссерский дебют