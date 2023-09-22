«Избави нас. Одержимые»

Главная тема
Писатель отказался работать с отечественными издательствами, но о нем выходит документальный фильм
Лайфстайл
Святые идеалы демократии были подорваны выборами 96-го года
Интервью
Режиссер — о съемках дебютного полного метра, работе с друзьями-актерами и погружении в тоталитарные женские секты
Спутник телезрителя
В ночь с 21 на 22 сентября, 00:00, СОЛНЦЕ
Новости кино
Детективный проект выйдет на ТВЦ
Спутник телезрителя
20 сентября, 20:00, РЕН ТВ
Спутник телезрителя
22 сентября, 22:40, ОТР
Рецензии на фильмы
Саша Бортич в полнометражном режиссерском дебюте Ольги Дибцевой
обсуждение >>