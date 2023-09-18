«Папины дочки. Новые». Фичуретка

Спутник телезрителя
17 сентября, 15:25, РЕН ТВ
Обзор сериалов
Вспоминаем об эпохальном российском сериале, у которого вот-вот появится продолжение
Спутник телезрителя
16 сентября, 21:55, ОТР
Интервью
Популярный актер – о новых «Папиных дочках», звездной роли Аллигатора и потенциале истории об отце-одиночке
Интервью
Актриса — о ночных сменах и трюках в «Кентавре», работе над исторической драмой «Воздух» и юморе как неотъемлемой части съемочного процесса
Новости кино
Ему был 61 год
Спутник телезрителя
В ночь с 18 на 19 сентября, 02:40, Кино ТВ
Лайфстайл
Премьера сериала «Папины дочки. Новые»
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