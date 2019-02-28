«Великий Северный путь»

ревью

Смотр пройдет с 14 по 25 мая.

Телеведущие показали свою версию самого трогательного номера «Оскара»

Ургант и Хрусталев спародировали Леди Гагу и Брэдли Купера

Интервью

Михаил Идов: «И «Оптимисты», и «Юморист» – безапелляционно антисоветские произведения»

Сценарист «Лондонграда» и «Оптимистов» шутит, пока можно, и рассказывает про свой режиссерский дебют