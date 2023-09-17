«Шумиха на Луне». Отрывок

Обзор сериалов
Жора Крыжовников исследует жизнь молодежных группировок конца 1980-х
Спутник телезрителя
16 сентября, 21:55, ОТР
Обзор сериалов
Вспоминаем об эпохальном российском сериале, у которого вот-вот появится продолжение
Спутник телезрителя
В ночь с 18 на 19 сентября, 02:40, Кино ТВ
Новости кино
Сериал стартует 18 сентября на НТВ
Новости кино
Много Форджеров, ронинов, девочек-волшебниц и застывшего времени (а еще — реальный котобус!)
Интервью
Актриса — о ночных сменах и трюках в «Кентавре», работе над исторической драмой «Воздух» и юморе как неотъемлемой части съемочного процесса
Лайфстайл
Премьера сериала «Папины дочки. Новые»
обсуждение >>