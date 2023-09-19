«Неудержимые 4». Отрывок №2

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Лайфстайл Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс разводятся после 27 лет брака История одного из самых крепких союзов Голливуда подошла к концу

Спутник телезрителя «Киллер Джо»: Они заказали убийство В ночь с 18 на 19 сентября, 02:40, Кино ТВ

Спутник телезрителя «Пассажиры»: Крис Пратт и Дженнифер Лоуренс проснулись посреди космоса 17 сентября, 15:25, РЕН ТВ

Лайфстайл Милош Бикович впервые станет отцом Актёр поделился новостью о скором прибавлении в семье

Интервью Александр Олешко: «Нужно отдавать себе отчет, что быть родителем наполовину невозможно. Так же, как и артистом» Популярный актер – о новых «Папиных дочках», звездной роли Аллигатора и потенциале истории об отце-одиночке

Главная тема Наш ужасный друг: что Стивен Кинг сделал для российской кино- и книжной индустрии Писатель отказался работать с отечественными издательствами, но о нем выходит документальный фильм