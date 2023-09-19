«Неудержимые 4». Отрывок №2

Лайфстайл
История одного из самых крепких союзов Голливуда подошла к концу
Спутник телезрителя
В ночь с 18 на 19 сентября, 02:40, Кино ТВ
Спутник телезрителя
17 сентября, 15:25, РЕН ТВ
Лайфстайл
Актёр поделился новостью о скором прибавлении в семье
Спутник телезрителя
16 сентября, 21:55, ОТР
Интервью
Популярный актер – о новых «Папиных дочках», звездной роли Аллигатора и потенциале истории об отце-одиночке
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Писатель отказался работать с отечественными издательствами, но о нем выходит документальный фильм
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Актриса — о ночных сменах и трюках в «Кентавре», работе над исторической драмой «Воздух» и юморе как неотъемлемой части съемочного процесса
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