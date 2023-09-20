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«Дух Байкала»

трейлер

20 сентября 2023
В надежде отвлечь мальчика от утраты матери, отец везёт его к дедушке, Олегу Бабуеву, на зимнюю рыбалку. Но семья попадает в пургу и теряется на льду самого большого озера мира


видео добавил посетитель Rosetta
персоны
Олег БабуевМосэ КуртанидзеМихаил РасходниковИлья Рязанов
фильмы
Дух Байкала

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