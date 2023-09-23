«Анатомия падения». Трейлер №2

Новости кино
Филипп Бледный вновь в одиночку займется воспитанием четырех дочерей
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От поколенческих драм до комедий про коррупцию
Интервью
Исполнительница одной из главных ролей в сериале «Лада Голд» – о своей героине, типажах российского кино и пути из сибирского театра в столичную киноиндустрию
Рецензии на фильмы
Саша Бортич в полнометражном режиссерском дебюте Ольги Дибцевой
Новости кино
Детективный проект выйдет на ТВЦ
Спутник телезрителя
19 сентября, 20:00, РЕН ТВ
Лайфстайл
Изображение на экране становится размытым
Интервью
Режиссер — о съемках дебютного полного метра, работе с друзьями-актерами и погружении в тоталитарные женские секты
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