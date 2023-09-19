«Страйк». 3 сезон

Спутник телезрителя
17 сентября, 15:25, РЕН ТВ
Интервью
Исполнительница одной из главных ролей в сериале «Лада Голд» – о своей героине, типажах российского кино и пути из сибирского театра в столичную киноиндустрию
Лайфстайл
История одного из самых крепких союзов Голливуда подошла к концу
Лайфстайл
Премьера сериала «Папины дочки. Новые»
Спутник телезрителя
19 сентября, 20:00, РЕН ТВ
Новости кино
Филипп Бледный вновь в одиночку займется воспитанием четырех дочерей
Лайфстайл
Никаких компромиссов
Новости кино
Компанию ей составит Дмитрий Белоцерковский
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