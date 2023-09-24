«Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях». Трейлер №2 на английском языке

Новости кино
Режиссерское кресло вновь займет Дмитрий Дьяченко
Лайфстайл
А также об увольнении из Школы Современной Пьесы
Лайфстайл
Актёр влюбился с первого взгляда
Спутник телезрителя
В ночь с 21 на 22 сентября, 00:00, СОЛНЦЕ
Лайфстайл
25-летний актёр скончался в июле
Новости кино
Появился официальный прокатный трейлер фильма
Интервью
Режиссер — о съемках дебютного полного метра, работе с друзьями-актерами и погружении в тоталитарные женские секты
Рецензии на фильмы
Последняя часть франшизы для Сильвестра Сталлоне
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