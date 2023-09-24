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«Перси Джексон и Олимпийцы». Тизер №2 на английском языке

тизер

24 сентября 2023
Уокер Скобелл узнаёт о том, что он полубог


видео добавил посетитель Sputnik
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фильмы
Перси Джексон и Олимпийцы

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№ 1
Дэвид Блейн (Зеленоград)   24.09.2023 - 17:18
И снова у бедного Перси совершенно не греческая внешность! Хорошо хоть что он не той национальности что и предидущий исполнитель роли Перси и дАртаньяна (Логан "Я ТАКИ ДАГТАНЬЯН" Лерман). читать далее>>
Всего сообщений: 1
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