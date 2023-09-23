«Дорога Отчаяния»

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От поколенческих драм до комедий про коррупцию
Обзор сериалов
Девяностые вернулись (а отечественный автопром никуда и не уходил)
Спутник телезрителя
22 сентября, 22:40, ОТР
Лайфстайл
Актёр объяснил, почему мы не умеем жить для себя
Интервью
Режиссер — о съемках дебютного полного метра, работе с друзьями-актерами и погружении в тоталитарные женские секты
Лайфстайл
А также об увольнении из Школы Современной Пьесы
Спутник телезрителя
В ночь с 23 на 24 сентября, 01:50, Пятница!
Новости кино
В Санкт-Петербурге начались съемки четвертого сезона известного детектива
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