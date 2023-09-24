«Дом тысячи дверей»

Лайфстайл
Актёр влюбился с первого взгляда
Спутник телезрителя
24 сентября, 15:50, РЕН ТВ
Новости кино
В Санкт-Петербурге начались съемки четвертого сезона известного детектива
Спутник телезрителя
В ночь с 23 на 24 сентября, 01:50, Пятница!
Новости кино
А еще возвращение бродячих псов, бармена и покемонов в McDonald’s
Лайфстайл
А также об увольнении из Школы Современной Пьесы
Интервью
Режиссер — о съемках дебютного полного метра, работе с друзьями-актерами и погружении в тоталитарные женские секты
Новости кино
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