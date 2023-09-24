«Катастрофа»

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Интервью Ольга Дибцева: «Я пошла в режиссуру не для того, чтобы снимать себя» Режиссер — о съемках дебютного полного метра, работе с друзьями-актерами и погружении в тоталитарные женские секты

Главная тема Я с тобой разговариваю: как ломают «четвертую стену» в разных странах Кликни на меня, я знаю, что ты заметил(а)

Новости кино Началась работа над продолжением «Чебурашки» Режиссерское кресло вновь займет Дмитрий Дьяченко

Новости кино Фильм-победитель Каннского кинофестиваля 2023 «Анатомия падения» выйдет в российский прокат в октябре Появился официальный прокатный трейлер фильма

Лайфстайл «Всех бросила и увильнула»: Марат Башаров об отъезде Чулпан Хаматовой А также об увольнении из Школы Современной Пьесы