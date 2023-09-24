«Катастрофа»

Интервью
Режиссер — о съемках дебютного полного метра, работе с друзьями-актерами и погружении в тоталитарные женские секты
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Премьера сериала «Лада-голд»
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Режиссерское кресло вновь займет Дмитрий Дьяченко
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Появился официальный прокатный трейлер фильма
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А также об увольнении из Школы Современной Пьесы
Спутник телезрителя
24 сентября, 15:50, РЕН ТВ
Новости кино
А еще возвращение бродячих псов, бармена и покемонов в McDonald’s
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