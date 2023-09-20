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«Подмосковная кадриль». ТВ-ролик

телеролик

20 сентября 2023
Елена Кульчицкая и Анастасия Рысева заключают пари: спорная сотка земли между их участками достанется той, кто выйдет замуж за актёра театра и кино


видео добавил посетитель Sputnik
персоны
Михаил ГрищенкоЕлена КульчицкаяВячеслав ЛавровВалентина МуравскаяАнастасия РысеваЕвгений Токарев
фильмы
Подмосковная кадриль

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анонс

«Летучий корабль»
«Летучий корабль»
Царь собирается выдать свою дочь Забаву (Ксения Трейстер) за обворожительного красавчика Поля, богатого наследника с заграничным лоском. Вот только царевна хочет выйти замуж по любви
1 комментарий

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