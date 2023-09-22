«Холодное блюдо». ТВ-ролик

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Интервью
Режиссер — о съемках дебютного полного метра, работе с друзьями-актерами и погружении в тоталитарные женские секты
Лайфстайл
А также об увольнении из Школы Современной Пьесы
Рецензии на фильмы
Последняя часть франшизы для Сильвестра Сталлоне
Лайфстайл
Актёр влюбился с первого взгляда
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25-летний актёр скончался в июле
Новости кино
В Санкт-Петербурге начались съемки четвертого сезона известного детектива
Лайфстайл
Премьера сериала «Лада-голд»
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