«Под Большой медведицей». ТВ-ролик

Новости кино
Режиссерское кресло вновь займет Дмитрий Дьяченко
Новости кино
В Санкт-Петербурге начались съемки четвертого сезона известного детектива
Интервью
Режиссер — о съемках дебютного полного метра, работе с друзьями-актерами и погружении в тоталитарные женские секты
Новости кино
Появился официальный прокатный трейлер фильма
Спутник телезрителя
В ночь с 21 на 22 сентября, 00:00, СОЛНЦЕ
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