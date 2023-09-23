«Жили-были первооткрыватели». Заставка на французском языке

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Новости кино
А еще возвращение бродячих псов, бармена и покемонов в McDonald’s
Новости кино
Режиссерское кресло вновь займет Дмитрий Дьяченко
Лайфстайл
25-летний актёр скончался в июле
Спутник телезрителя
22 сентября, 22:40, ОТР
Лайфстайл
Актёр влюбился с первого взгляда
Спутник телезрителя
В ночь с 23 на 24 сентября, 01:50, Пятница!
Интервью
Режиссер — о съемках дебютного полного метра, работе с друзьями-актерами и погружении в тоталитарные женские секты
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