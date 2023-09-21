«ЧС (Чрезвычайная ситуация)». ТВ-ролик

Новости кино
А еще возвращение бродячих псов, бармена и покемонов в McDonald’s
Лайфстайл
А также об увольнении из Школы Современной Пьесы
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22 сентября, 22:40, ОТР
Новости кино
Режиссерское кресло вновь займет Дмитрий Дьяченко
Рецензии на фильмы
Последняя часть франшизы для Сильвестра Сталлоне
Интервью
Режиссер — о съемках дебютного полного метра, работе с друзьями-актерами и погружении в тоталитарные женские секты
Лайфстайл
25-летний актёр скончался в июле
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