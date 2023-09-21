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«ЧС (Чрезвычайная ситуация)». ТВ-ролик

телеролик

21 сентября 2023
История Лёли Хохловой, в прошлом спортсменки, а ныне — новичка спасательного отряда МЧС


видео добавил посетитель Полька
персоны
Кирилл БелевичАлександр ВершининМикаэл ДжанибекянПётр КисловНиколай КозакМихаил МартьяновЛёля Хохлова (II)
фильмы
ЧС (Чрезвычайная ситуация)

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