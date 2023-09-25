«По щучьему велению». Фичуретка

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Новости кино Хаяо Миядзаки продал студию Ghibli: главные новости аниме за неделю А еще возвращение бродячих псов, бармена и покемонов в McDonald’s

Новости кино Антон Филипенко попытается спасти человечество в комедии «Говорит Земля!» Компанию ему составит эко-активистка в исполнении Ирины Горбачевой

Спутник телезрителя «Китобой»: Любви охота 22 сентября, 22:40, ОТР

Спутник телезрителя «Выживший»: Трижды тонул, дважды бывал распорот В ночь с 23 на 24 сентября, 01:50, Пятница!