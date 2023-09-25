«Теория больших денег». Тизер-трейлер

Спутник телезрителя
В ночь с 23 на 24 сентября, 01:50, Пятница!
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Актриса анонсировала моноспектакль по мотивам мемуаров её прабабушки, которые ей когда-то дал папа
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Последняя часть франшизы для Сильвестра Сталлоне
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В сериале он сыграет ухажера Светы, героини Дарьи Сагаловой
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Компанию ему составит эко-активистка в исполнении Ирины Горбачевой
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Режиссерское кресло вновь займет Дмитрий Дьяченко
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Всего презентовали более 100 проектов
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25-летний актёр скончался в июле
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