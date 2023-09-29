«ФК «Родина». Тизер

Новости кино
Фильм вошел в основной конкурс смотра
Спутник телезрителя
27 сентября, 23:30, ТВ-3
Лайфстайл
Премьера фильма «Повелитель ветра»
Лайфстайл
Премьера фильма «1993»
Рецензии на фильмы
Дебют студентки Алексея Учителя о неразрывности прошлого с настоящим и искусства с реальностью
Интервью
Актриса — о «Черном облаке», экологичной злости и отталкивающих психологах
Рецензии на фильмы
Сентиментальный корейский блокбастер про космос
Спутник телезрителя
В ночь в 28 на 29 сентября, 00:30, РЕН ТВ
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