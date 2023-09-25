«Спроси Марту». ТВ-ролик №3

Интервью
Популярный актер — о съемках «Лады Голд», похожих на дискотеку
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А также о том, почему не стоит путать демократию со вседозволенностью
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Гости показов Fendi, Prada, Bottega Veneta, Armani и Gucci
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Актриса анонсировала моноспектакль по мотивам мемуаров её прабабушки, которые ей когда-то дал папа
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Янковский тщательно подходил к выбору ролей и почти никогда не ошибался
Спутник телезрителя
25 сентября, 21:50, СТС
Спутник телезрителя
В ночь с 23 на 24 сентября, 01:50, Пятница!
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