«Крепостная»

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Дважды лауреат премии «Оскар» сыграет в научно-фантастической ленте от продюсеров «Прибытия».

Звезда сериала «Как я встретил вашу маму» сыграет с Аль Пачино

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Звезда сериала «Беверли-Хиллз 90210» Люк Перри перенес инсульт

Теперь актер не сможет принять участие в продолжении сериала