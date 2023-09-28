Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Безоблачное завтра». Трейлер на японском языке

трейлер

28 сентября 2023
История о двух друзьях, учениках средней школы. О нерешительной плаксе Манаки Мукаидо и Хикари Сакисимэ, который заботился о ней с детства


видео добавил посетитель Arny
персоны
Рёта Осака
фильмы
Безоблачное завтра

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Афиша кино >>

Пожары
драма, исторический фильм, экранизация
Канада, Франция, 2010
Алексей Балабанов. Послесловие…
Россия, 2023
Первая любовь
драма
Россия, 2023
Школа магических зверей. Тайна подземелья
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Германия, 2022
30 ночей с бывшей
комедия, мелодрама
Аргентина, 2022
Гардемарины 1787. Мир
исторический фильм, мелодрама, приключения
Россия, 2020
Грани любви
драма, комедия
Франция, 2022
Дом тысячи дверей
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram