«Подвал господина Гринберга»

Новости кино
Это альманах, состоящий из откровенных историй о любви
Новости кино
Также победителей определят Данила Козловский, Игорь Толстунов и Лев Карахан
Интервью
Режиссер фильма «1993» – о литературной основе своего кино, ностальгии и отношении к прошлому, настоящему и будущему
Рецензии на фильмы
Евгений Цыганов защищает Белый дом и штурмует «Останкино»
Спутник телезрителя
В ночь в 28 на 29 сентября, 00:30, РЕН ТВ
Новости кино
Картина «Юпитер» описывается как безжалостное исследование власти и коррупции
Спутник телезрителя
30 сентября, 21:20, РЕН ТВ
Спутник телезрителя
29 сентября, 20:00, ТВ-3
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