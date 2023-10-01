«Подвал господина Гринберга»

что почитать?

Это альманах, состоящий из откровенных историй о любви

Никакого интима: сериал Дарьи Мороз «Секс. До и после» выходит 12 октября в Okko

Также победителей определят Данила Козловский, Игорь Толстунов и Лев Карахан

Аня Чиповская, Алексей Попогребский и Надежда Васильева вошли в жюри кинофестиваля «Маяк»

Интервью

Александр Велединский: «Пока мы спрашиваем «ты за красных или за белых», жизнь в стране к лучшему не изменится»

Режиссер фильма «1993» – о литературной основе своего кино, ностальгии и отношении к прошлому, настоящему и будущему