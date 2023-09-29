«Великая ирония». Отрывок

Новости кино
Съемки фильма Макса Шишкина стартовали в Казахстане
Рецензии на фильмы
Евгений Цыганов защищает Белый дом и штурмует «Останкино»
Спутник телезрителя
1 октября, 18:15, СТС
Интервью
Режиссер фильма «1993» – о литературной основе своего кино, ностальгии и отношении к прошлому, настоящему и будущему
Лайфстайл
Актриса сыграла главную роль в сериале «Открытый брак»
Лайфстайл
Актриса намекнула, что работа над проектом помогла ей отвлечься от проблем в личной жизни
Спутник телезрителя
29 сентября, 20:00, ТВ-3
Новости кино
Это альманах, состоящий из откровенных историй о любви
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