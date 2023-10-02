«Приятный Свами». Заставка на английском языке

Спутник телезрителя
В ночь с 7 на 8 октября, 01:00, Пятница!
Новости кино
Остросюжетная криминальная драма выйдет эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Premier
Новости кино
Главная женская роль в драмеди с элементами мелодрамы и эротики закреплена за Евгенией Громовой
Новости кино
Новых исторических персонажей сыграли Анна Ковальчук, Дмитрий Астрахан, Сергей Новосад и другие
Лайфстайл
Премьера фильма «Дурные деньги»
Интервью
Ведущая шоу «Суперниндзя» – об отличиях нового сезона от предыдущего, мотивации участников и психологических приемах, которые помогают успокоить себя и окружающих
Новости кино
Премьерный показ сериала состоится онлайн на медиаплатформе «Смотрим» в 2024 году, а телепремьера запланирована в эфире телеканала «Россия»
Лайфстайл
Премьера сериала «Секс. До и после»
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