Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«В небо за мечтой»

трейлер

27 февраля 2019
Юный мечтатель знакомится с настоящим летчиком.

размер: 9.62 Mb     просмотров: 5     скачиваний: 0

видео добавил посетитель Полька
персоны
Артём ЖигулинАлександр МоховАлександр Новиков (XIV)Татьяна Рыбинец
фильмы
В небо за мечтой

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Афиша кино >>

Чужой
научная фантастика, фильм ужасов, экранизация
Великобритания, США, 1979
Ван Гоги
драма
Латвия, Россия, 2018
Гурвинек. Волшебная игра
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Чехия, Бельгия, Россия, 2017
Вокс Люкс
биография, драма, музыкальный фильм
США, 2018
Гости
мистика, фильм ужасов
Россия, 2019
Здесь была Бритт-Мари
драма, экранизация
Швеция, 2019
Капитан Марвел
боевик, научная фантастика, приключения, фэнтези
США, 2019
Королевский корги
комедия, приключения, семейное кино, фильм о животных
Бельгия, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен