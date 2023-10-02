«Проблемы со скальпом». Заставка на английском языке

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Мертвые рыбы и женские ступни, запутанные триллеры и научная фантастика
Интервью
Ведущая шоу «Суперниндзя» – об отличиях нового сезона от предыдущего, мотивации участников и психологических приемах, которые помогают успокоить себя и окружающих
Рецензии на фильмы
Финансовый триллер по мотивам реальных событий
Спутник телезрителя
В ночь с 7 на 8 октября, 01:00, Пятница!
Новости кино
В Москве завершились съемки второго сезона многосерийного детектива
Новости кино
Премьерный показ сериала состоится онлайн на медиаплатформе «Смотрим» в 2024 году, а телепремьера запланирована в эфире телеканала «Россия»
Новости кино
Премьера состоится на медиаплатформе «Смотрим», затем сериал выйдет на телеканале «Россия»
Новости кино
Новые сезоны сериала будут выходить с 9 октября
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