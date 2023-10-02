«Прощай, Синяя Борода». Заставка на английском языке

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Новости кино Завершились съемки сериала «Адмирал Кузнецов» с Игорем Петренко в главной роли Премьера состоится на медиаплатформе «Смотрим», затем сериал выйдет на телеканале «Россия»

Новости кино Завершились съемки «Столыпина» с Александром Устюговым и Стасей Милославской Премьерный показ сериала состоится онлайн на медиаплатформе «Смотрим» в 2024 году, а телепремьера запланирована в эфире телеканала «Россия»

Интервью Валерия Астапова: «Я теперь лучше понимаю, что для спортсменов значит победа» Ведущая шоу «Суперниндзя» – об отличиях нового сезона от предыдущего, мотивации участников и психологических приемах, которые помогают успокоить себя и окружающих

Новости кино Премьера сериала «Убить Риту» с Евгенией Борзых состоится 19 октября Остросюжетная криминальная драма выйдет эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Premier