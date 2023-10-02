«Птица за решёткой». Заставка на английском языке

Новости кино
Премьера состоится на медиаплатформе «Смотрим», затем сериал выйдет на телеканале «Россия»
Новости кино
Премьерный показ сериала состоится онлайн на медиаплатформе «Смотрим» в 2024 году, а телепремьера запланирована в эфире телеканала «Россия»
Спутник телезрителя
5 октября, 20:00, РЕН ТВ
Интервью
Ведущая шоу «Суперниндзя» – об отличиях нового сезона от предыдущего, мотивации участников и психологических приемах, которые помогают успокоить себя и окружающих
Новости кино
Остросюжетная криминальная драма выйдет эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Premier
Спутник телезрителя
В ночь с 7 на 8 октября, 01:00, Пятница!
Спутник телезрителя
6 октября, 23:55, Культура
Спутник телезрителя
4 октября, 22:15, ОТР
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