«Планета Максимус». Трейлер №2

Новости кино
Выдающийся французский режиссер отмечает юбилей
Интервью
Режиссер сериала «Спроси Марту»
Интервью
Режиссер фильма «1993» – о литературной основе своего кино, ностальгии и отношении к прошлому, настоящему и будущему
Новости кино
А еще свадьбы, близнецы, уютный поход, смертельные грехи и примкнувший к ним Скотт Пилигрим
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Самые ожидаемые интернет-релизы октября по версии Кино-Театр.Ру
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Режиссёр намерен и дальше снимать фильмы в России
Новости кино
Канал в новом телевизионном сезоне подготовил для зрительниц 100 мелодрам
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