«Дурные деньги». Интервью с режиссёром с русскими субтитрами

Обзор сериалов
Фиктивные браки, противоборствующие кланы, детективы и захватывающие мелодрамы
Новости кино
Премьера сериала, спродюсированного Валерием Тодоровским, состоится на Первом канале
Новости кино
Выдающийся французский режиссер отмечает юбилей
Спутник телезрителя
30 сентября, 21:20, РЕН ТВ
Интервью
Режиссер фильма «1993» – о литературной основе своего кино, ностальгии и отношении к прошлому, настоящему и будущему
Лайфстайл
Режиссёр намерен и дальше снимать фильмы в России
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Интервью
Режиссер сериала «Спроси Марту»
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