«Дурные деньги». Интервью с режиссёром с русскими субтитрами

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Любовь как приговор: Продолжение «Зимородка», «Правосудия» и новые турецкие сериалы

Создателю фильмов «Имя розы» и «Медведь» Жан-Жаку Анно исполнилось 80 лет

Интервью

Александр Велединский: «Пока мы спрашиваем «ты за красных или за белых», жизнь в стране к лучшему не изменится»

Режиссер фильма «1993» – о литературной основе своего кино, ностальгии и отношении к прошлому, настоящему и будущему