«Большой рот». 7 сезон. Трейлер на английском языке

Спутник телезрителя
6 октября, 23:55, Культура
Лайфстайл
Комик второй год живёт в Лос-Анджелесе
Спутник телезрителя
5 октября, 20:00, РЕН ТВ
Интервью
Исполнитель главной роли в сериале «Галя, у нас отмена!» — о супермаркетах, друзьях-барменах и бонусах XXI века
Спутник телезрителя
4 октября, 22:15, ОТР
Интервью
Режиссер фильма «Дурные деньги» – о реальной истории борьбы мелких инвесторов и крупных хедж-фондов с Уолл-Стрит, силе интернета и работе с Полом Дано и Сетом Рогеном
Новости кино
Сериал основан на реальном опыте создателей одного из самых популярных российских ток-шоу
Лайфстайл
Премьера фильма «Осьминог»
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