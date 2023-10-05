«Мёртвая сестра». Трейлер с английскими субтитрами

Интервью
Режиссер сериала «Спроси Марту»
Лайфстайл
Старший брат юмориста отбывает 5-летний срок в колонии общего режима
Спутник телезрителя
4 октября, 22:15, ОТР
Лайфстайл
Гости премии Albie Awards 2023
Интервью
Режиссер фильма «Дурные деньги» – о реальной истории борьбы мелких инвесторов и крупных хедж-фондов с Уолл-Стрит, силе интернета и работе с Полом Дано и Сетом Рогеном
Новости кино
Основное действие развернется в родовом «поместье» главного героя Николая Наумова, которое досталось ему в наследство от бабушки
Обзор сериалов
Выбрали 20+ произведений на любой вкус
Новости кино
Премьерный показ сериала состоится онлайн на медиаплатформе «Смотрим» в 2024 году, а телепремьера запланирована в эфире телеканала «Россия»
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