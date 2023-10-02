Спутник телезрителя
4 октября, 22:15, ОТР
Спутник телезрителя
1 октября, 18:15, СТС
Интервью
Режиссер фильма «Дурные деньги» – о реальной истории борьбы мелких инвесторов и крупных хедж-фондов с Уолл-Стрит, силе интернета и работе с Полом Дано и Сетом Рогеном
Лайфстайл
Актриса второй год живёт в Париже
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Основное действие развернется в родовом «поместье» главного героя Николая Наумова, которое досталось ему в наследство от бабушки
Спутник телезрителя
3 октября, 23:00, ТНТ
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Подростки борются с индийским духом из банки
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