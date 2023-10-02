«Бейблэйд: Горячий металл — Зиро G». Заставка на английском языке

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Большое количество детей пытаются занять себя любыми играми. Они постоянно придумывают занятия, в которые уходят с головой. Как раз таким развлечением является игра Бейблэйд

«Девочки не плачут». ТВ-ролик «Честный развод. Бенефис» «Бедный олигарх-2». ТВ-ролик «Теория больших денег». Тизер-сцена «Пациент № 1»