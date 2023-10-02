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«Берсерк. Золотой век. Фильм I. Бехерит Властителя». Трейлер на английском языке

трейлер

2 октября 2023
Эта серия представляет собой флэшбэк, показывающий юность Гатса и то, что привело его к превращению в «Чёрного мечника»


видео добавил посетитель Slon

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Берсерк. Золотой век. Фильм I. Бехерит Властителя

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