«Берсерк. Золотой век. Фильм I. Бехерит Властителя». Трейлер на английском языке

трейлер

Эта серия представляет собой флэшбэк, показывающий юность Гатса и то, что привело его к превращению в «Чёрного мечника»

«Девочки не плачут». ТВ-ролик «Честный развод. Бенефис» «Бедный олигарх-2». ТВ-ролик «Теория больших денег». Тизер-сцена «Пациент № 1»