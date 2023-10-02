«Мендельсон». ТВ-ролик

Рецензии на фильмы
Подростки борются с индийским духом из банки
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Самые ожидаемые интернет-релизы октября по версии Кино-Театр.Ру
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Гости премии Albie Awards 2023
Спутник телезрителя
1 октября, 18:15, СТС
Новости кино
Специальным призом жюри и статуэткой за операторскую работу отмечена лента Изабеллы Эклёф «Калак»
Новости кино
Главные роли играют Алексей Базанов, Илья Соболев, Сергей Гилев, Тимофей Трибунцев
Новости кино
Выдающийся французский режиссер отмечает юбилей
Спутник телезрителя
4 октября, 22:15, ОТР
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