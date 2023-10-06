«Оставь мир позади». Тизер-трейлер на английском языке

Новости кино
В Москве завершились съемки второго сезона многосерийного детектива
Новости кино
Главная женская роль в драмеди с элементами мелодрамы и эротики закреплена за Евгенией Громовой
Лайфстайл
Торжественная церемония состоялась в Венеции
Интервью
Ведущая шоу «Суперниндзя» – об отличиях нового сезона от предыдущего, мотивации участников и психологических приемах, которые помогают успокоить себя и окружающих
Интервью
Исполнитель главной роли в сериале «Галя, у нас отмена!» — о супермаркетах, друзьях-барменах и бонусах XXI века
Спутник телезрителя
4 октября, 22:15, ОТР
Новости кино
Новых исторических персонажей сыграли Анна Ковальчук, Дмитрий Астрахан, Сергей Новосад и другие
Рецензии на фильмы
Бондарчук в образе путешественника и рекордсмена Конюхова
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