«Забытый рецепт любви». ТВ-ролик

Новости кино
Основное действие развернется в родовом «поместье» главного героя Николая Наумова, которое досталось ему в наследство от бабушки
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Выдающийся французский режиссер отмечает юбилей
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Канал в новом телевизионном сезоне подготовил для зрительниц 100 мелодрам
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Показы Givenchy, Dior, Lanvin, Saint Laurent и Alexander McQueen
Спутник телезрителя
4 октября, 22:15, ОТР
Спутник телезрителя
В ночь со 2 на 3 октября, 00:30, РЕН ТВ
Интервью
Режиссер фильма «Дурные деньги» – о реальной истории борьбы мелких инвесторов и крупных хедж-фондов с Уолл-Стрит, силе интернета и работе с Полом Дано и Сетом Рогеном
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